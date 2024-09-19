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В Госдепе прокомментировали вероятность контактов Блинкена и Лаврова в Нью-Йорке

Госдеп: контактов Блинкена и Лаврова на полях ГА ООН не ожидается

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Depositphotos

В Госдепартаменте Соединенных Штатов заявили, что не ожидают контактов госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке. Слова руководителя пресс-службы Госдепа Мэттью Миллера приводит РИА Новости.

«Не ожидаю», — заявил он в ответ на вопрос о возможности таких контактов.

В июле заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена не актуальна, все сигналы со стороны Москвы доводятся до Вашингтона по действующим каналам.

Также в июле глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие во встрече министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров объединения с политическим руководством страны — председательницы блока, Лаоса. Российский министр сидел прямо напротив госсекретаря США Энтони Блинкена в ходе мероприятия, это свидетельствовали распространенные видеокадры со встречи.

Ранее в МИД заявили, что Россия не поддастся на шантаж США.

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