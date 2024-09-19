Матвиенко сообщила об обсуждении запрета идеологии «чайлдфри» в РФ

Министерство юстиции РФ и эксперты обсуждают запрет в России идеологии «чайлдфри». Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

Она напомнила, что ранее на форуме призвала к запрету движения «чайлдфри» на законодательном уровне. По ее словам, это зарубежный враждебный проект, который направлен на отказ от материнства.

«Мы эту тему тоже ведем, сейчас эта тема находится в Минюсте, рассматривается экспертами», — сказала Матвиенко в рамках IV Евразийского женского форума.

При этом парламентарий отметила, что государство никогда не будет заставлять рожать женщин, которые не хотят иметь детей, поскольку «это их право». Однако государство не позволит, чтобы идеология «чайлдфри» развивалась в России, подчеркнула Матвиенко.

О том, что в России необходим полный запрет движения чайлдфри, Матвиенко заявила 18 сентября. Она обратила внимание, что изначально в основе идеологии была идея равноправия женщин. Однако «на Западе феминизм выродился, радикализировался», считает председатель Совфеда.

До этого заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов сообщил, что в России готовится законопроект о запрете чайлдфри. По его словам, сегодня в стране много идеологий «экстремистской направленности».

Ранее россияне рассказали о своем отношении к чайлдфри.