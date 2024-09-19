В Госдуме ответили на предложение главы МИД Польши по Крыму

Крымский вопрос для России закрыт, заявил «Газете.Ru» глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Так он отреагировал на инициативу руководителя МИД Польши Радослава Сикорского о передаче полуострова под мандат ООН для организации «честного» референдума.

«Все референдумы прошли в 2014 году. Их результаты вполне понятны. Вопрос закрыт. И, прежде всего, для самих крымчан, которые не мыслят своего существования с бандеровским режимом. Крым и люди его населяющие не могут и не должны быть предметом торга, сделок или пиар-инициатив русофобствующих ястребов. Это территория России, границы которой охраняются по законам и Конституции РФ. Со всеми вытекающими последствиями», — пояснил депутат.

Он добавил, что инициатива Сикорского выглядит просто бессмысленной. Слуцкий подчеркнул, что присоединение Крыма к России произошло по воле жителей полуострова.

19 сентября глава МИД Польши предложил передать Крым под мандат ООН ради будущего референдума. По словам Сикорского, плебисцит можно отложить на 20 лет.

Ранее Польше предрекли новый раздел из-за Крыма.