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Украина инициировала исключение Белоруссии и РФ из международного органа

Украина инициировала исключение Белоруссии и РФ из избирательной ассоциации

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Reuters

Украина инициировала исключение России и Белоруссии из Всемирной ассоциации избирательных органов. Об этом рассказал глава белорусского Центризбиркома Игорь Карпенко на заседании Консультативного совета руководителей избирательных органов стран СНГ, передает БелТА.

«Центральной избирательной комиссией Украины инициирован вопрос об исключении центральных избирательных комиссий Беларуси и России из состава Всемирной ассоциации избирательных органов (A-WEB)», — сказал он.

По его словам, вопрос является надуманным, политизированным и не соответствует уставу этой организации.

Накануне президент Финляндии Александр Стубб призвал провести реформу Совета безопасности ООН, которая будет включать расширение его состава, отмену права вето любого государства и исключения стран, которые ведут боевые действия, подобные конфликту Москвы и Киева. Стубб заявил, что на предстоящей генассамблее ООН поддержит призывы к реформе организации. По его словам, любой член Совета безопасности, который ведет конфликт, «подобный конфликту России на Украине», должен быть исключен.

Ранее Минфин назвал причину переноса миссии МВФ в России.

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