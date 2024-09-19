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В России ответили на обвинения Пашиняна в попытке «узурпации власти» в Армении

Политолог Светов: обвинения Пашиняна – провокация и попытка перейти на Запад

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Евгений Биятов/РИА Новости

Обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в сторону России о якобы подготовке к «узурпации власти» — это не более, чем провокации. Он пытается переориентироваться на Запад, но при этом стремится не потерять выгоду от сотрудничества с Россией, объяснил политолог и журналист Юрий Светов в стриме 360.ru.

Эксперт прокомментировал распространившееся в сети видео с обысками у фигурантов по делу о подготовке госпереворота в Армении. В том числе у них находят оружие и деньги — по мнению Светова, как раз это говорит о несерьезности происходящего, так как речь идет об обычных ножах и совсем незначительных суммах денег.

По его мнению, все связано с политикой Пашиняна, которой он придерживается с 2018 года, стремясь как можно дальше уйти от влияния России. Однако из выгодных для Армении объединений он не выходит, в том числе из ЕврАзЭс. Все это подтверждает, что его цель — это переориентация на Запад с использованием преимуществ от участия в союзах другой направленности, заключил Светов.

Напомним, Пашинян предупредил, что Ереван близок к точке невозврата в отношениях с ОДКБ. По его словам, страна заморозила отношения с организацией, поскольку она якобы создавала угрозу суверенитету государства. В Кремле на это ответили, что Россия не согласна с критическими высказываниями премьера Армении и продолжает считать республику своим близким партнером.

Ранее Пашинян высказался о будущем отношений Армении и РФ.

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