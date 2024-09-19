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В ГД просят ускорить создание реестра для мигрантов

Ведомости: депутаты попросили ускорить создание реестра для мигрантов

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Максим Блинов/РИА Новости

Депутаты попросили ускорить создание реестра контролируемых лиц для мигрантов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо вице-премьера Татьяны Голиковой от 6 сентября спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Отмечается, что правительство рассмотрело обращение депутатов Госдумы к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, касающееся миграционной политики. Речь идет о законодательном механизме принудительного выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих законных оснований для пребывания в России.

В письме Голиковой говорится, что единый информресурс регистрационного и миграционного учетов внутри государственной информсистемы миграционного учета (ЕИР РМУ) уже работает. Он объединяет все данные о нахождении в России иностранного гражданина в единое досье.

До этого первый замглавы министерства внутренних дел Александр Горовой рассказывал, что в России создается реестр нелегально пребывающих иностранных граждан, которые не смогут пользоваться рядом государственных услуг.

Ранее Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы мигрантов.

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