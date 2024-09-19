Более 100 бывших сотрудников администраций американских президентов-республиканцев и бывших членов конгресса США направили письмо в поддержку кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что президент США должен быть принципиальным, серьезным и твердым лидером», — говорится в документе.

Чиновники обратили внимание, что могут не соглашаться с Камалой Харрис, но убеждены, что у нее есть главные качества, чтобы возглавить Белый дом.

17 сентября разница между поддержкой Харрис и Дональда Трампа в США достигла рекордного уровня. Кандидат в президенты США от демократов опередила своего конкурента на 6%.

16 сентября философ, общественный и политический деятель Александр Дугин заявил, что покушение на Трампа свидетельствует о проигрыше Харрис на дебатах.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.