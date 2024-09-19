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В США заявили о праве Киева поднять вопрос об исключении России из СБ ООН

Томас-Гринфилд: у Киева есть основания поднять вопрос об исключении РФ из СБ ООН

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Mike Segar/Reuters

Украина регулярно поднимает вопрос об исключении России из состава Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), заявила постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что у украинской стороны есть все основания поднимать подобный вопрос.

Накануне президент Финляндии Александер Стубб призвал провести реформу Совета Безопасности ООН, которая будет включать расширение его состава, отмену права вето любого государства и исключения стран, которые ведут боевые действия, подобные конфликту Москвы и Киева.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что реформирование Совета Безопасности ООН должно начаться с выделения места постоянного члена для одной из стран Африки. По словам Гутерриша, договоренности по включению представителя от африканских государств можно достичь, опираясь на мнение пяти постоянных членов Совета Безопасности.

Сейчас в Совбезе ООН пять постоянных членов: Китай, Россия, Великобритания, США и Франция, а также 10 непостоянных членов, избирающихся на двухгодичный срок.

Ранее Путин призвал к реформированию ООН.

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