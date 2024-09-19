В США заявили о праве Киева поднять вопрос об исключении России из СБ ООН

Украина регулярно поднимает вопрос об исключении России из состава Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), заявила постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что у украинской стороны есть все основания поднимать подобный вопрос.

Накануне президент Финляндии Александер Стубб призвал провести реформу Совета Безопасности ООН, которая будет включать расширение его состава, отмену права вето любого государства и исключения стран, которые ведут боевые действия, подобные конфликту Москвы и Киева.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что реформирование Совета Безопасности ООН должно начаться с выделения места постоянного члена для одной из стран Африки. По словам Гутерриша, договоренности по включению представителя от африканских государств можно достичь, опираясь на мнение пяти постоянных членов Совета Безопасности.

Сейчас в Совбезе ООН пять постоянных членов: Китай, Россия, Великобритания, США и Франция, а также 10 непостоянных членов, избирающихся на двухгодичный срок.

Ранее Путин призвал к реформированию ООН.