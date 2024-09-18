Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Словакии объяснили, почему вступление Украины в НАТО опасно

Глава МИД Словакии Бланар: членство Украины в НАТО cпровоцирует новые конфликты

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Возможное вступление Украины в состав НАТО может спровоцировать новые конфликты. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, передает РИА Новости.

Бланар 18 сентября провел встречу с главой МИД Украины Андреем Сибигой. По итогам переговоров словацкий министр обратил внимание, что у Братиславы есть свое мнение касательно включения украинской стороны в альянс.

«Мы думаем, что членство (Украины — прим. ред.) в НАТО будет создавать следующие и следующие конфликты, но мы уважаем право Украины выбирать куда стремиться, на это имеет право любая страна», — сказал глава МИД Словакии.

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены Североатлантического альянса дали четко понять, что участие Украины в НАТО является неизбежным. При этом он подчеркнул, что для этого Киеву придется осуществить ряд необходимых реформ.

16 сентября генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг сообщил, что на текущий момент у стран-членов НАТО нет консенсуса относительно приглашения Украины в альянс. При этом генсек считает, что в стране не наступит мир в долгосрочной перспективе.

Ранее политолог увидел вред для Украины в обещаниях Запада о приеме страны в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами