В Словакии объяснили, почему вступление Украины в НАТО опасно

Возможное вступление Украины в состав НАТО может спровоцировать новые конфликты. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, передает РИА Новости.

Бланар 18 сентября провел встречу с главой МИД Украины Андреем Сибигой. По итогам переговоров словацкий министр обратил внимание, что у Братиславы есть свое мнение касательно включения украинской стороны в альянс.

«Мы думаем, что членство (Украины — прим. ред.) в НАТО будет создавать следующие и следующие конфликты, но мы уважаем право Украины выбирать куда стремиться, на это имеет право любая страна», — сказал глава МИД Словакии.

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены Североатлантического альянса дали четко понять, что участие Украины в НАТО является неизбежным. При этом он подчеркнул, что для этого Киеву придется осуществить ряд необходимых реформ.

16 сентября генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг сообщил, что на текущий момент у стран-членов НАТО нет консенсуса относительно приглашения Украины в альянс. При этом генсек считает, что в стране не наступит мир в долгосрочной перспективе.

Ранее политолог увидел вред для Украины в обещаниях Запада о приеме страны в НАТО.