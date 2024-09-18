В США предполагают, что Израиль причастен к подрыву раций «Хезболлы» в Ливане

Израиль взорвал тысячи раций членов «Хезболлы» в Ливане в среду, 18 сентября. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на источники.

«Израиль взорвал тысячи... раций, используемых членами «Хезболлы» в Ливане», — сообщил портал.

Уточняется, что израильские спецслужбы заблаговременно перехватили партию раций, заложили в них взрывчатку и отправили заминированную партию «Хезболле».

До этого стало известно, что автомобили и мопеды взрываются в ливанском Бейруте.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее в США заявили о непричастности к ситуации в Ливане.