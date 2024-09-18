В ООН призвали запретить превращение телефонов в оружие

Запрет на превращение гражданских предметов в оружие должен стать правилом для стран мирового сообщества. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

Генсек ООН в ходе пресс-конференции в преддверии недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи, комментируя взрывы мобильных устройств в Ливане, выступил за соблюдение контроля над гражданскими предметами.

«Полагаю, что контроль над гражданскими предметами, непревращение их в оружие должно стать правилом, которое государства должны реализовать», — заявил Гутерриш.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

На следующий день сообщалось, что автомобили и мопеды начали взрываться в ливанском Бейруте. Со слов местных жителей, техника «сходит с ума» — сначала вибрирует, а потом детонирует. Отмечается, что пострадали до 150 человек, но количество раненых будет увеличиваться.

Ранее в США заявили о непричастности к ситуации в Ливане.