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Захарова объяснила слабоумием и отвагой заявления Столтенберга об ударах вглубь России

Захарова назвала слабоумием и отвагой слова Столтенберга о красных линиях России

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Bing Guan/Reuters

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии красных линий России в случае ударов вглубь территории страны западным оружием можно охарактеризовать выражением «слабоумие и отвага». Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Вопрос, действительно, не в пресловутых красных линиях и другого цвета линиях. Вопрос в здравом смысле», — сказала дипломат.

До этого Столтенберг заявил, что решение по ударам западным оружием вглубь РФ не станет красной линией, которая могла бы вовлечь альянс в прямой конфликт с Россией.

16 сентября официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не готовы разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать предоставленное им дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России.

Ранее на Западе усомнились, что Байден «официально» разрешит Украине бить вглубь России.

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