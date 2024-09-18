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Гуцул рассказала, когда начнутся поставки газа в Гагаузию из РФ

Гуцул: поставки газа из РФ начнутся, когда будут исключены риски их срыва

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Максим Блинов/РИА Новости

Гагаузия до начала поставок газа из РФ намерена исключить все риски их срыва из-за возможного противодействия Кишинева. Об этом заявила глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, пишет ТАСС.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы действительно исключить все риски. Они (власти Молдавии) боятся, что команда Илана Шора может договориться о доступной хорошей цене на газ», — заявила она.

По словам Гуцул, правительству Гагаузии уже удавалось договориться о поставке газа «с немецкой компанией, с турецкой, и он уже был на границе с Украиной», однако молдавские власти приостановили лицензию компании. Таким образом, местные жители лишились газа.

Гуцул также заявляла, что правительство Молдавии предпринимает попытки заблокировать программу выплат пенсионерам и бюджетникам Гагаузии на карты платежной системы «Мир».

Между Гагаузией и российским «Промсвязьбанком» действует соглашение, благодаря которому порядка 30 тыс. пенсионеров и бюджетников в автономии получают выплаты в размере 2 тыс. леев или около $115 каждый месяц.

Ранее глава Гагаузии обвинила власти Молдавии в отмене российской помощи.

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