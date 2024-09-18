ЕС призвал Грузию отменить закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал власти Грузии отменить закон о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и смены пола. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По мнению Борреля, принятые в Грузии законы о «семейных ценностях и защите несовершеннолетних» подорвут основные права людей и усилят дискриминацию и стигматизацию. Он призвал Грузию отменить закон, который «еще больше сбивает страну с пути в Евросоюз».

17 сентября парламент Грузии принял в третьем окончательном чтении закон против пропаганды ЛГБТ. За принятие соответствующего законопроекта единогласно проголосовали 84 депутата парламента. Законопроект вступит в силу после подписания президентом Саломе Зурабишвили. При этом оппозиция не принимала участие в голосовании за законопроект.

4 сентября грузинские депутаты во втором чтении приняли пакет законопроектов против пропаганды нетрадиционных отношений.

Ранее вступление Грузии в ЕС приостановили.