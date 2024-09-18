США не готовы разрешить Киеву наносить удары вглубь российской территории западными ракетами из-за предстоящих президентских выборов. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев. Он также напомнил, что операция Вооруженных сил Украины в Курской области не принесла стратегических результатов для противника.

«[Украинский лидер Владимир] Зеленский не знает, что делать дальше. У него нет плана достижения «победы», поэтому эскалация, которая произойдет из-за ударов, только подтвердит беспомощность США и НАТО в качестве гарантов стабильности, а также неэффективность политики демократов», — отметил политолог.

Он допустил, что по данному вопросу будет достигнут статус-кво, что «является оптимальным вариантом» для Вашингтона до выборов.

16 сентября официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон до сих пор не готов разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать предоставленное им дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России.

Он также отметил, что Соединенные Штаты продолжают взаимодействовать с Киевом по вопросам поддержки. В частности, это касается предоставления вооружения и разведданных.

Ранее Столтенберг оценил влияние ударов по РФ на переходы красных линий.