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Военный эксперт напомнил об импортозамещении после взрыва пейджеров в Ливане

Военэксперт Баранчик: теракт в Ливане подтверждает важность импортозамещения

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Mohamed Azakir/Reuters

Военный эксперт Юрий Баранчик прокомментировал массовые взрывы пейджеров в Ливане. По его словам, которые цитирует Tsargrad.tv, если речь идет не о взрывчатке, а о неких «дополнительных функциях» гаджетов, то подобные происшествия могут случиться где угодно.

«Есть еще вопросы по части того, зачем нам надо импортозамещение? По крайней мере в стратегических вещах. <...> Это не про то, что «давайте отберем у всех мобильники». Это про то, что мы должны быть уверены на 100% в технике, которую используем. Раньше было понятно, что всякий телефон — это персональный соглядатай. Теперь это еще и персональный киллер», — сказал Баранчик.

Накануне более 50 членов шиитской вооруженной организации «Хезболла» и сотни прохожих пострадали в Ливане от взрывов пейджеров. Детонация устройств происходила среди людей, занимавшихся повседневными делами. Более тысячи раненых госпитализировали, восьмерых человек не удалось спасти, среди них — восьмилетний ребенок. Правительство Ливана назвало это израильской агрессией.

Позже американская газета New York Times написала, что пейджеры перед взрывом издавали звуковой сигнал, из-за чего некоторые поднесли устройства близко к глазам и лицу, чтобы проверить сообщение.

Ранее в МИД России назвали взрывы пейджеров «Хезболлы» актом гибридной войны.

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