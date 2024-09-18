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Эксперт назвал импичмент Макрону уловкой демократов

Публицист Молотов: импичмент Макрону является уловкой демократов

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Global Look Press

Публицист Игорь Молотов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о том, что парламент Франции одобрил проект резолюции об импичменте президенту республики Эммануэлю Макрону. По мнению эксперта, такой процедурой французские власти пытаются сбить гнев не согласных с политикой страны.

«Само понятие импичмента — старая уловка демократов, которые таким образом хотят выпустить пар у недовольных политикой Макрона французов. А недовольны те стали не сегодня. Но есть нюанс — если раньше они были недовольны ценами на топливо, инфляцией, <...> то теперь на горизонте замаячила война», — отметил Молотов.

Он добавил, что при нынешней «узурпированной политической архитектуре» Франции процедура импичмента невозможна. Режим Макрона, по его словам, более стоек, чем кажется.

Как пишет газета Le Parisien, Бюро Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) одобрило проект резолюции о запуске процедуры отстранения президента Франции от власти.

Инициатива была выдвинута после того, как Макрон исключил представителей левых из нового правительства, несмотря на успех их коалиции на парламентских выборах. Документ подготовлен в соответствии со статьей 68 конституции Франции, которая позволяет отстранить президента от должности в случае нарушения им своих обязанностей.

Ранее Ле Пен спрогнозировала новые парламентские выборы во Франции.

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