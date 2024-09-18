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«Он кинул левых»: политолог об импичменте Макрону

Политолог Марков: Макрон подставил представителей большинства в парламенте

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Политолог Сергей Марков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что парламент Франции одобрил проект резолюции об импичменте президенту республики Эммануэлю Макрону. По мнению эксперта, причиной раздрая во французских верхах стало то, что лидер страны попросту «кинул» представителей парламентского большинства.

«Левые победили, у них относительное большинство в парламенте, а Макрон отказался назначать премьера из левых. Он их кинул, можно сказать, жестоко. Вот в связи с этим они начали программу импичмента, тем самым показывая, что они начинают политическую войну против него», — сказал Марков.

При этом политолог считает, что завершить процедуру импичмента не удастся.

Как пишет газета Le Parisien, Бюро Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) одобрило проект резолюции о запуске процедуры отстранения президента Франции от власти.

Инициатива была выдвинута после того, как Макрон исключил представителей левых из нового правительства, несмотря на успех их коалиции на парламентских выборах. Документ подготовлен в соответствии со статьей 68 конституции Франции, которая позволяет отстранить президента от должности в случае нарушения им своих обязанностей.

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