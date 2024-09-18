Пашинян высказался о будущем отношений Армении и РФ

Армения не планирует разрывать имеющиеся экономические связи с РФ, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Об этом пишет «Интерфакс».

Глава правительства 18 сентября принял участие во Всеармянском форуме. Во время мероприятия он обратил внимание, что рынки стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) намного более доступны для бизнес-сообщества страны по сравнению с другими.

«Мы не ставим задачу по сокращению объемов нашего товарооборота с ЕАЭС», — сказал Пашинян.

Он добавил, что Ереван намерен продолжить развивать сотрудничество и с другими своими партнерами.

В то же время премьер-министр выразил желание увеличить объемы товарооборота с Европейским союзом (ЕС). Более того, он обратил внимание, что республика не хочет упустить возможность стать полноправным членом регионального содружества.

«Здесь также очень важны отношения Грузия — ЕС, Турция — ЕС, и в этом контексте то, как будут развиваться отношения Армении и Турции», — резюмировал глава правительства.

13 сентября заместитель премьер-министра РФ Алексей Оверчук провел встречу с Николом Пашиняном. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с сотрудничеством в рамках ЕАЭС.

Ранее в парламенте Армении заявили об отсутствии в стране антироссийской кампании.