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«Затесался предатель»: востоковед о детонации пейджеров в Ливане

Востоковед Семенов: предатель дал Израилю доступ к пейджерам в Ливане

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Hussein Malla/AP

Востоковед Кирилл Семенов в эфире Tsargrad.tv прокомментировал массовые взрывы пейджеров в Ливане. По его мнению, имеют место действия предателя.

«Прямо скажем, завербовали, кто-то что-то слил. Или Израиль получил доступ к этой внутренней системе связи. <…> Цели ясны — нанести максимальный ущерб «Хезболле», — сказал Семенов.

Он допустил, что Израиль был давно готов нанести этот удар, но выжидал момента.

Накануне более 50 членов шиитской вооруженной организации «Хезболла» и сотни прохожих пострадали в Ливане от взрывов пейджеров. Детонация устройств происходила среди людей, занимавшихся повседневными делами. Более тысячи раненых госпитализировали, восьмерых человек не удалось спасти, среди них — восьмилетний ребенок. Правительство Ливана назвало это израильской агрессией.

Ранее эксперт заявил о причастности США к взрывам пейджеров в Ливане.

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