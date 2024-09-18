В России призвали провести расследование после детонации пейджеров в Ливане

Россия выступает за проведение расследования по факту массовой детонации пейджеров в Ливане. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел страны Мария Захарова, передает ТАСС.

«В данном случае то, что произошло вчера, требует расследования, международного внимания к этой теме», — сказала дипломат на полях IV Евразийского женского форума.

Также она выразила уверенность, что в связи со случившимся западные государства попытаются «манипулировать темой» и использовать борьбу с терроризмом в своих целях.

17 сентября в Ливане произошла массовая детонация пейджеров. По последней информации, в результате взрывов пострадали не менее четырех тыс. человек. Из них 11 жителей спасти не удалось, в том числе восьмилетнего ребенка и сына одного из лидеров движения «Хезболла».

На этом фоне министерство здравоохранения страны призвало местные больницы перейти на экстренный режим работы.

Предварительно, причиной ЧП послужила кибератака со стороны израильских спецслужб. Целью были пейджеры членов движения «Хезболла», которые могли взорваться из-за разосланного по закрытому каналу сообщения. В свою очередь, журналисты издания Al Jazeera допустили, что устройства могли быть начинены взрывчаткой еще до отправки в Ливан.

Впоследствии представители «Хезболлы» заявили о начале детального расследования.

Ранее посол Ирана в Ливане лишился глаза из-за детонации пейджера.