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«Изящный финт»: эксперт оценил вероятность импичмента Макрона

Политолог Марков: запущенная процедура импичмента Макрону не реализуется

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Dylan Martinez/Reuters

Сообщения о планах объявить импичмент президенту Франции Эммануэлю Макрону – это не более, чем шумиха, которую поднимают оппозиционеры. На самом деле французский лидер сумел обвести их вокруг пальца, разыграв «великолепную политтехнологическую комбинацию» и исключив вероятность своей отставки, заявил в беседе с 360.ru политолог Сергей Марков.

По мнению эксперта, представители оппозиции «кричат от боли», которую им доставил Макрон своей умной комбинацией. Противников у него больше, чем сторонников, однако он сумел расколоть их.

«Сначала он максимально помог левым — так, что протестные голоса ушли левым больше, чем правым. Это благодаря ему левые получили так много голосов», — пояснил специалист.

Макрон сумел «изящным финтом» уменьшить голоса за свою оппонентку Марин Ле Пен и назначил своего человека премьер-министром вместо кандидата от левых. Поэтому, несмотря на шумиху об импичменте, это ни к чему не приведет, так как французский лидер продемонстрировал «высочайший пилотаж политических технологий», считает Марков.

«Я думаю, что учебники уже можно писать о политических технологиях специально на примере Макрона», — заключил политолог.

Новым премьер-министром Франции назначили бывшего еврокомиссара и экс-главу МИД Франции Мишеля Барнье. При этом предполагалось, что главой правительства могут назначить члена партии «Республиканцы» Ксавье Бертрана.

Накануне бюро Нацсобрания Франции (нижняя палата парламента) одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента Макрона. Инициатива была выдвинута после того, как Макрон исключил представителей левых из нового правительства, несмотря на успех их коалиции на парламентских выборах.

Ранее сообщалось, что суд в Париже огласит приговор женщинам, назвавшим жену Макрона трансгендером.

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