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Члены «Хезболлы» получили взорвавшиеся пейджеры недавно

WSJ: взорвавшиеся пейджеры членов «Хезболлы» были из новой партии

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Hassan Ammar/AP

Тысячи пейджеров, которые взорвались у членов ливанской шиитской группировки «Хезболла» в Ливане, были из недавно полученной партии. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Многие из пострадавших пейджеров были из новой партии, которую группа получила в последние дни», — говорится в материале.

Представитель «Хезболлы» заявил, что у многих бойцов были такие устройства. По его словам, часть из них сильно нагревалась, поэтому от таких пейджеров отказывались.

Нападение на членов «Хезболлы» является историческим по своим масштабам и характеру, и потребовало серьезного планирования и подготовки, сказал WSJ директор программы по разрешению конфликтов в Институте Ближнего Востока Ранда Слим.

Эксперты увидели в этой операции признаки работы израильских спецслужб.

Детонация пейджеров по всему Ливане произошла 17 сентября. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек. «Хезболла» обвинила Израиль и пообещала отомстить.

Associated Press сообщало, что пейджеры могли быть оснащены взрывчаткой до попадания в Ливан.

Ранее аналитик заявил, что взорвавшиеся пейджеры легко взломать и перегреть.

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Подрыв пейджеров «Хезболлы»
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