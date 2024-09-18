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Трамп считает, что весь мир желает его победы на выборах

Трамп заявил, что мир готов к его победе на президентских выборах в США

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что Европа и весь мир готовы к его победе на президентских выборах. Об этом он заявил своим сторонникам во время выступления во Флинте, штат Мичиган, передает РИА Новости.

Политик отметил, что его победа не шокирует мир.

«Думаю, что мир, Европа готовы к этому. Они даже хотят, чтобы это произошло, хотя и предпочли бы не иметь дело со мной в вопросах экономики», — цитирует его агентство.

По словам Трампа, его хотят видеть президентом США, потому что мир находится «на грани взрыва, а при мне он не взорвется».

Это первое выступление кандидата от республиканцев перед избирателями после попытки покушения 15 сентября. Говоря о нем, политик заявил, что быть президентом всегда несколько опасно, но это его не пугает.

17 сентября республиканцы в конгрессе США призвали Секретную службу обеспечить Дональду Трампу такую же охрану и защиту, как у президента.

Ранее сын Трампа выдвинул новую версию покушения на отца.

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