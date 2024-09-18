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Политолог объяснил, почему Шольц готовит свой мирный план по Украине

Политолог Саймонс: Шольц готовит мирный план по Украине из-за провала на выборах

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Michele Tantussi/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц начал подготовку мирного плана по урегулированию конфликта на Украине из-за провала на выборах. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог, независимый исследователь из Швеции Грег Саймонс.

По словам эксперта, Шольц сейчас находится в отчаянном положении. Это связано с выборами в землях Восточной Германии, которые показали непопулярность канцлера среди населения.

«Это (подготовка мирного плана. — прим. ред.) запоздалая и довольно слабая попытка притвориться, что он прислушивается к немецким избирателям. Но это дешевые слова, а не реальные действия», — сказал Саймонс.

При этом политолог обратил внимание, что мирный план Шольца не будет иметь особого смысла. Исследователь считает, что большинство стран в Евросоюзе «абсолютно лояльны к политике США и в словах, и на деле».

9 сентября итальянская газета La Repubblica сообщила, что Шольц работает над собственным мирным планом, чтобы посадить Россию за стол переговоров с Украиной. По информации издания, план канцлера предполагает «территориальные уступки» со стороны Киева.

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков, комментируя инициативу немецкого политика, заявил, что Шольц вряд ли сможет выдвинуть реалистичный план по урегулирования украинского кризиса. По его словам, для этого нужна решимость и мужество, чего нет у канцлера.

Ранее в Германии раскрыли, почему Шольц выступил за мирные переговоры по Украине.

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