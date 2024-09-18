В Иране назвали терактом взрывы пейджеров в Ливане

Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Массовые взрывы пейджеров в Ливане являются террористическим актом. Об этом сообщил представитель МИД Ирана Насер Канани в Telegram-канале ведомства.

В своем заявлении он призвал международное сообщество «действовать быстро, чтобы противостоять бесчинствам» Израиля. По его мнению, израильские власти стали угрозой безопасности как в регионе, так и в мире.

Также Насер Канани выразил соболезнования всем пострадавшим.

Детонация пейджеров в Ливане произошла вечером 17 сентября. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 11 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим.

Согласно предварительным данным, взрывы произошли из-за кибератаки израильских спецслужб на пейджеры членов «Хезболлы». Устройства могли взорваться после сообщения, которое было разослано в закрытом канале.

Издание Al Jazeera написало, что пейджеры могли быть оснащены взрывчаткой до попадания в страну.

В министерстве информации Ливана назвали случившееся «израильской агрессией». «Хезболла» сообщила, что начало детальное расследование обстоятельств случившегося.

Ранее эксперт рассказал о возможном способе взрыва пейджеров в Ливане.