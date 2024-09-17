Сноуден назвал свою версию взрывов пейджеров в Ливане

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден считает, что массовая детонация пейджеров по всему Ливану у членов организации «Хезболла» могла быть вызвана встроенными взрывными устройствами, а не взломом хакерами. Свою версию он привел в соцсети Х.

«По мере поступления информации о взрывающихся пейджерах в Ливане, теперь кажется, что это скорее всего заложенная взрывчатка, а не взлом», — написал Сноуден.

Он указал на то, что при взрывах было зафиксировано слишком много последовательных, очень серьезных травм. Если бы это были взрывы перегретых аккумуляторов, считает экс-сотрудник ЦРУ, можно было бы ожидать гораздо больше «мелких возгораний и осечек».

17 сентября от Бейрута до долины Бекаа прокатилась волна взрывов. Сообщения о детонациях пейджеров поступали около часа. Устройства для внутренней связи членов «Хезболлы» взрывались в руках, карманах и сумках. «Хезболла» обвинила в атаках Израиль, пообещав «справедливое возмездие». Число пострадавших, по последним данным, достигло четырех тысяч.

Как рассказал «Газете.Ru» эксперт ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, пейджер — дешевое устройство, которое легко взломать и вызвать сильный перегрев батареи.

Ранее стало известно, как могли взорваться пейджеры «Хезболлы».