В США ознакомились с «мирным планом» Зеленского

США ознакомились с «мирным планом» президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта в его стране. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает РИА Новости.

«Мы считаем, что в нем изложена стратегия и план, которые могут сработать, и нам нужно посмотреть, как мы можем продвигать его, взаимодействуя со всеми странами, главами государств, которые будут здесь, в Нью-Йорке (на неделе высокого уровня. — прим. ред.), — сказала постпред.

Томас-Гринфилд не стала раскрывать детали мирной инициативы. Однако постпред выразила надежду, что все стороны смогут добиться прогресса в урегулировании ситуации.

13 сентября Зеленский заявил, что в сентябре представит президенту США Джо Байдену свой план мирного урегулирования конфликта. Президент Украины не гарантирует, что данная инициатива поможет остановить конфликт, но он хочет сделать свою страну «более сильной».

16 сентября украинский лидер сообщил, что план по основным пунктам готов на 90%. Зеленский отметил, что инициатива содержит подробно описанный набор шагов.

Ранее политолог объяснил, каким будет мирный план Зеленского.