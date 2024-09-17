ХАМАС обвинил Израиль во взрывах пейджеров в Ливане

Палестинское движение ХАМАС возлагает ответственность за взрывы пейджеров в Ливане на Израиль. Заявление движения приводит ТАСС.

«(ХАМАС. – прим. ред.) возлагает полную ответственность на оккупационное правительство (Израиль. – прим. ред.) за последствия этой террористической агрессии», — сообщили в движении.

До этого директор Программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс заявил, что ливанское шиитское движение «Хезболла» будет вынуждено нанести ответный удар по Израилю за взрывы пейджеров в Ливане.

Детонация пейджеров в Ливане произошла вечером 17 сентября. В результате пострадали не менее 2800 человек, восьмерых спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим.

Согласно предварительным данным, взрывы произошли из-за кибератаки израильских спецслужб на пейджеры членов «Хезболлы». Устройства могли взорваться после сообщения, которое было разослано в закрытом канале.

Ранее эксперт рассказал о возможном способе взрыва пейджеров в Ливане.