В ООН прокомментировали взрывы пейджеров в Ливане

Организация Объединенных Наций (ООН) чрезвычайно обеспокоена детонацией пейджеров в Ливане, в результате чего пострадали сотни гражданских лиц. Об этом заявил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.

«Это развитие событий крайне беспокоит... Безусловно, мы осуждаем гибель гражданского населения», — сказал он на брифинге.

По его словам, инцидент может увеличить риск эскалации в Ливане и ближневосточном регионе.

Правительство Ливана и движение «Хезболла» возложили ответственность за случившееся на Израиль.

Детонация пейджеров в Ливане произошла вечером 17 сентября. В результате пострадали не менее 2800 человек, восьмерых спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

Минздрав Ливана призвал больницы перейти на экстренный режим.

Согласно предварительным данным, взрывы произошли из-за кибератаки израильских спецслужб на пейджеры членов «Хезболлы». Устройства могли взорваться после сообщения, которое было разослано в закрытом канале.

Ранее эксперт рассказал о возможном способе взрыва пейджеров в Ливане.