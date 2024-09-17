Лукашенко рассказал о планах Литвы «выключить его из политической повестки»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад хочет «выключить его из политической повестки». Об этом сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, Литва договорилась с Западом накануне начала российско-украинского конфликта о том, что инициирует рассмотрение белорусского вопроса в международном уголовном суде в Гааге.

Президент считает, что цель данного процесса — привлечь его к ответственности и «выключить из повестки».

Лукашенко подчеркнул, что в Минске знают о всех замыслах. Он добавил, что «у них ничего не получится».

Накануне официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что страны Североатлантического альянса продолжают наращивать военную группировку в приграничье с республикой.

Также Лукашенко заявил, что вооруженные силы стран НАТО при возможной интервенции на территорию белорусского государства «пойдут второй шеренгой», выведя на первый план предателей и бандитов из белорусской оппозиции.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия ответит, если на нее «натопырятся».