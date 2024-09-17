В Белоруссии рассказали, когда могут получить статус партнера БРИКС

Минск рассчитывает получить статус партнера БРИКС на саммите организации в Казани в октябре, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков в интервью «Первому информационному телеканалу».

Он подчеркнул, что на днях состоялась встреча с новым послом Китая, который рассказал о достижении консенсуса в отношении того, каким будет статус партнера БРИКС.

Рыженков добавил, что теперь Минску необходимо активнее работать с государствами - членами организации, чтобы этот статус на саммите в Казани.

Накануне председатель Совета Республики (верхней палаты) Белоруссии Наталья Кочанова заявила, что Минск предложил провести парламентский саммит в формате «БРИКС плюс» для обсуждения вопросов международной безопасности.

По ее мнению, дальнейшему усилению роли и авторитета БРИКС может способствовать формирование миссии наблюдателей внутри организации.

Согласно замыслу Кочановой, наблюдатели получат полномочия оценивать выборы «без подгонки отчетов под политическую позицию западных элит».

Ранее в США заявили, что растущий интерес к БРИКС должен стать тревожным сигналом для Вашингтона.