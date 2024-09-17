По делу о покушении на мурманского губернатора собрали присяжных

Коллегия присяжных создана по делу о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Александра Москаленко.

«Сформировали мы коллегию присяжных. Отмечу высочайшую организацию работы Апатитского городского суда по формированию судебной коллегии, мы из более чем 50 кандидатов быстро отобрали шесть основных и шесть запасных присяжных. Завтра начинается судебное следствие», — заявил Москаленко.

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. По словам врачей, после операции жизни главы области ничего не угрожало.

Нападавшего задержали на месте, при этом он был ранен в ногу. Подозреваемый в преступлении, местный житель Александр Быданов в прошлом уже привлекался к ответственности за нападение с холодным оружием — тогда он ударил человека ножом на почве личных неприязненных отношений.

До этого первое заседание суда, на котором должны были рассмотреть дело о нападении жителя Апатитов Александра Быданова на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, отложили на 17 сентября.

Ранее Чибис рассказал Путину о самочувствии после покушения.