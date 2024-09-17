Глава МИД Германии заявила, что является гарантией выживания Молдавии

Поддержка Украины гарантирует выживание соседней Молдавии, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Об этом сообщает агентство Reuters.

По ее словам, все действия по поддержке Украины также означают содействие стабилизации в отношениях с Кишиневом.

Бербок подчеркнула, что жителей Молдавии больше всего беспокоит то, что если Украина падет, то их страна будет следующей на очереди.

Накануне президент Молдавии Майя Санду выразила надежду на то, что конфликт с Приднестровьем решится до вступления в ЕС, но допустила, что ее страна станет членом Евросоюза без территории непризнанной республики.

13 сентября Санду в рамках предвыборной кампании предложила решить приднестровский кризис за один-два года. Она заявила, что у нее и ее партии «Действие и солидарность» есть план по реинтеграции левого берега Днестра (Приднестровья), который не контролируется кишиневскими властями.

До этого депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов заявил, что Приднестровье вскоре может столкнуться с новыми формами давления на регион со стороны молдавских властей.

Ранее в Приднестровье дали совет Молдавии.