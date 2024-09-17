Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Германии заявила, что является гарантией выживания Молдавии

Бербок: военная поддержка Украины является гарантией выживания Молдавии

close
Liesa Johannssen/Reuters

Поддержка Украины гарантирует выживание соседней Молдавии, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Об этом сообщает агентство Reuters.

По ее словам, все действия по поддержке Украины также означают содействие стабилизации в отношениях с Кишиневом.

Бербок подчеркнула, что жителей Молдавии больше всего беспокоит то, что если Украина падет, то их страна будет следующей на очереди.

Накануне президент Молдавии Майя Санду выразила надежду на то, что конфликт с Приднестровьем решится до вступления в ЕС, но допустила, что ее страна станет членом Евросоюза без территории непризнанной республики.

13 сентября Санду в рамках предвыборной кампании предложила решить приднестровский кризис за один-два года. Она заявила, что у нее и ее партии «Действие и солидарность» есть план по реинтеграции левого берега Днестра (Приднестровья), который не контролируется кишиневскими властями.

До этого депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов заявил, что Приднестровье вскоре может столкнуться с новыми формами давления на регион со стороны молдавских властей.

Ранее в Приднестровье дали совет Молдавии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами