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Политолог назвал главную уязвимость Трампа в предвыборной кампании

Политолог Шафир: главной уязвимостью Трампа является его команда

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Tom Brenner/Reuters

Журналист-международник, политолог Тимур Шафир в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал очередное покушение на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, а также оценил его шансы на победу. По словам эксперта, главной уязвимостью миллиардера является его команда.

«И его первый президентский срок, и его нынешняя президентская кампания строятся на его исключительной харизме и навыках, которые он почерпнул, которые он развивал в себе, будучи владельцем многомиллиардной империи. Его кадровые решения, его увольнения, перестановки, перетасовки команды начиная с первых дней первого срока в конечном итоге сыграли с ним злую шутку», — сказал Шафир.

По его мнению, нынешняя избирательная кампания Трампа является хаотичной и непоследовательной. Боле того, попытки пиариться на новом покушении могут стать очередной ошибкой республиканца и уничтожить шансы на его победу, отметил политолог.

15 сентября в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда политик находился на поле. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на кандидата в президенты США. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину.

Первое покушение на Трампа произошло в июле. Тогда его ранили в ухо из огнестрельного оружия на митинге в Пенсильвании.

Ранее в Совфеде допустили новое покушение на Трампа.

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