Политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью Tsargrad.tv прокомментировал мирный план Украины, который лидер страны Владимир Зеленский готовится представить Вашингтону. По мнению эксперта, любые заявления Запада о желании добиться урегулирования конфликта — это вовсе не мир, а тот самый «мирный план Украины».

«Это будет мирный план Украины, который состоит в том, что русские должны им все отдать, все долги им простить, за них работать, кормить, обувать, нефть бесплатно давать и быть счастливы, что их не наказали», — сказал эксперт.

Он добавил, что партнеры Киева делятся на два лагеря. Одни хотят победы любой ценой, другие — передышки.

Зеленский накануне сообщил, что мирный план Украины по основным пунктам готов на 90% и будет представлен в сентябре.

Он отметил, что документ содержит подробно описанный набор шагов. По его словам, каждый из них поможет приблизиться к урегулированию конфликта на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя украинский план, заявила, что смысла оценивать заявления Зеленского больше нет. Она назвала президента Украины глубоко зависимым от «соответствующих медикаментозных средств» человеком.

Ранее в Чехии заявили, что Зеленский готов отказаться от потерянных территорий.