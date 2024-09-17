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В парламенте Ливии назвали число кандидатов на пост премьер-министра

Спикер парламента Ливии Салех: на пост премьер-министра претендуют семь человек

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Андрей Стенин/РИА «Новости»

Число кандидатов в премьер-министры Ливии достигло семи, заявил спикер парламента страны Акила Салех. Об этом пишет РИА Новости.

По словам законодателя, поданные политиками заявки на участие в избирательном процессе удовлетворяют необходимым требованиям. Однако перед принятием решения о том, кто же возглавит правительство республики, власти должны скоординировать с миссией ООН присутствие ее представителей на соответствующем заседании. Это нужно, чтобы у международного сообщества не возникало вопросов по поводу легитимности нового председателя кабинета министров.

Также спикер обратил внимание, что комитет 6+6 (состоит из членов Высшего государственного совета Ливии и однопалатного парламента) выдвинул требование о формировании единого правительства. В рамках исполнения данного поручения законодательный орган утвердил механизм для достижения соответствующей цели.

«Он заключается в том, чтобы кандидат получил 20 подписей от национального совета и 15 или 10 — от парламента, кто это получит — его имя будет представлено в парламенте, и один из кандидатов получит вотум доверия», — уточнил Салех.

В настоящее время на территории Ливии действуют две не признающие друг друга администрации. Одна из них — правительство национального единства (ПНЕ) — пользуется поддержкой ООН и находится в Триполи. Сейчас ее возглавляет Абдель Хамид Дбейба.

Другая администрация, в свою очередь, базируется в Бенгази. Это правительство получило свои полномочия от парламента, а руководит им Усама Хаммад.

Ранее Центральный банк Ливии приостановил работу из-за похищения одного из директоров.

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