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Санду заявила, что Молдавия может войти в Евросоюз без Приднестровья

Президент Молдавии Санду допустила вступление страны в ЕС без Приднестровья

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Vladislav Culiomza/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду выразила надежду на то, что конфликт с Приднестровьем решится до вступления в ЕС, но допустила, что ее страна станет членом Евросоюза без территории непризнанной республики. Об этом она заявила в интервью каналу Moldova1.

«Если у нас не получится быстро в последующие несколько лет, то это не означает, что мы будем откладывать европейскую интеграцию на десять или 20 лет. Это для нас не решение. Мы хотим все интегрироваться вместе. Если не все вместе, то это будет в два шага», — заявила Санду.

13 сентября Санду в рамках предвыборной кампании предложила решить приднестровский кризис за один-два года. Она заявила, что у нее и ее партии «Действие и солидарность» есть план по реинтеграции левого берега Днестра (Приднестровья), который не контролируется кишиневскими властями.

13 сентября глава института социально-политических исследований и регионального развития в Тирасполе, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Шорников заявил, что поражение Майи Санду на президентских выборах в октябре станет шансом для страны сойти с «гибельного пути», а для Приднестровья такое развитие событий станет возможностью сохранить стабильность в регионе.

Ранее в Приднестровье дали совет Молдавии.

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