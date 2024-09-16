Шольц призвал изучить возможности запуска мирного процесса по Украине

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости изучить возможности запуска мирного процесса по кризису на Украине. Об этом он заявил журналистам в ходе визита в Астану, передает ТАСС.

Шольц подчеркнул, что Берлин продолжит поддерживать Киев, но также ясно, что «что одновременно постоянно и впредь необходимо изучать возможности для начала мирного развития».

Говоря о конфликте, канцлер ФРГ вновь обвинил Россию в агрессии, заявив, что Москва, с его точки зрения, могла бы в любое время поспособствовать мирному урегулированию.

До этого Шольц заявил, что сейчас необходимо обсуждать, как можно прийти к миру на Украине как можно быстрее. Поэтому необходимо провести еще одну конференцию по украинскому кризису. Шольц подчеркнул, что в конференции должна принять участие и Россия. Он отметил, что аналогичной позиции придерживается президент Украины Владимир Зеленский.

Позже итальянская газета La Repubblica написала, что Олаф Шольц работает над собственным мирным планом, чтобы посадить Россию за стол переговоров с Украиной.

Ранее политолог объяснил, почему Шольц захотел мира на Украине.