Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шольц призвал изучить возможности запуска мирного процесса по Украине

Канцлер Шольц призвал изучать возможности запуска мирного процесса по Украине

close
Fabian Sommer/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости изучить возможности запуска мирного процесса по кризису на Украине. Об этом он заявил журналистам в ходе визита в Астану, передает ТАСС.

Шольц подчеркнул, что Берлин продолжит поддерживать Киев, но также ясно, что «что одновременно постоянно и впредь необходимо изучать возможности для начала мирного развития».

Говоря о конфликте, канцлер ФРГ вновь обвинил Россию в агрессии, заявив, что Москва, с его точки зрения, могла бы в любое время поспособствовать мирному урегулированию.

До этого Шольц заявил, что сейчас необходимо обсуждать, как можно прийти к миру на Украине как можно быстрее. Поэтому необходимо провести еще одну конференцию по украинскому кризису. Шольц подчеркнул, что в конференции должна принять участие и Россия. Он отметил, что аналогичной позиции придерживается президент Украины Владимир Зеленский.

Позже итальянская газета La Repubblica написала, что Олаф Шольц работает над собственным мирным планом, чтобы посадить Россию за стол переговоров с Украиной.

Ранее политолог объяснил, почему Шольц захотел мира на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами