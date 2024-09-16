Байден оценил работу Секретной службы после второго покушения на Трампа

Секретная служба США «нуждается в помощи», заявил американский президент Джо Байден на фоне новостей о второй попытке покушения на Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Секретной службе нужно больше помощи», — сказал Байден в беседе с журналистами.

Кроме того, действующий американский президент пообещал обеспечить безопасность Трампа.

Накануне недалеко от гольф-клуба Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США Дональд Трамп. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение. Правоохранительным органам удалось задержать подозреваемого — им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает Демократическую партию и Украину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Трамп после второго покушения заявил, что никогда не сдастся, и пошутил, что из-за стрельбы не закончил партию в гольф.

Ранее в Кремле назвали покушение на Трампа «головной болью» спецслужб США.