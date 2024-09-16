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Президент Ирана заявил об отсутствии стремления обладать ядерным оружием

Президент Ирана: мы не стремимся заполучить ядерное оружие

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Iranian State Tv/Global Look Press

У Ирана нет стремления обладать ядерным оружием, но ему угрожают США и Европа. Такое заявление сделал президент исламской республики Масуд Пезешкиан на пресс-конференции, передает ТАСС со ссылкой на телеканал IRIB.

«Мы не стремимся заполучить ядерное оружие. Нам угрожают США и Европа, чтобы мы прекратили ракетные программы», — сказал он.

По словам Пезешкиана, если у Тегерана не будет ракет, то западные страны будут сбрасывать на Иран бомбы, как и на сектор Газа.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после атаки на дом главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Предположительно, в дом попала израильская ракета. В Иране Хания находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Пезешкиана.

ХАМАС обвиняет в случившемся Израиль, который официально не взял на себя ответственность.

В постпредстве Исламской Республики в ООН сообщали, что Иран может нанести скоординированный воздушно-наземный удар по Израилю в ответ на ликвидацию главы политбюро ХАМАС.

Ранее эксперты рассказали, почему РФ выгоден конфликт на Ближнем Востоке.

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