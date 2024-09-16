В Курской области правительство сложило полномочия

Правительство Курской области официально сложило с себя полномочия. Об этом в своем Telegram-канале написал глава российского субъекта Алексей Смирнов.

Губернатор уточнил, что решение было принято в соответствии с действующим в Курской области законодательством.

«Оно (правительство — «Газета.Ru») продолжает работать до формирования нового правительства Курской области», — добавил он.

С 6 по 8 сентября в РФ состоялись выборы в государственные органы власти различных уровней. В частности, на территории Курской области прошли выборы губернатора региона.

По итогам голосования победу одержал Алексей Смирнов, до этого исполняющий обязанности главы субъекта. После обработки 100% бюллетеней стало известно, что он набрал 65,28% голосов. Явка, в свою очередь, составила 61,56%.

16 сентября пресс-служба администрации Курской области в официальном Telegram-канале сообщила, что избранный губернатор вступил в должность. Публикация была дополнена фотографией с церемонии, которая прошла в торжественной обстановке.

Ранее мэр одного из городов в Самарской области подал заявление об отставке.