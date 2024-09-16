Политолог назвал последствия покушения на Трампа для США

Очередная попытка покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа свидетельствует о повышении уровня политического насилия в Соединенных Штатах. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, тот факт, что нападение на политика осуществил проукраинский активист, подорвет позиции лоббистов Киева.

«В целом мы наблюдаем вялотекущую украинизацию американской политики, сопровождаемую покушениями, нестабильностью, попытками нелегитимными методами вывести одного из кандидатов из президентской гонки. Соединенные Штаты настигла карма. Так они погрузились в украинскую действительность, что сами начали украинизироваться», — сказал Дудаков.

Он добавил, что на сегодняшний день раскол американского общества настолько силен, что подобного рода персонажи появляются сами собой.

15 сентября в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда политик находился на поле. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на кандидата в президенты США. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину.

Первое покушение на Трампа произошло в июле. Тогда его ранили в ухо из огнестрельного оружия на митинге в Пенсильвании.

Ране в США объяснили, почему поле для гольфа, где находился Трамп, не было полностью оцеплено.