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Пашинян рассказал, каким странам выгоден мир между Ереваном и Баку

Пашинян: мир между Ереваном и Баку выгоден Грузии, Турции и Ирану

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Установление мира между Арменией и Азербайджаном будет выгодно также Грузии, Турции и Ирану. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал в Грузии на совместном брифинге со своим грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе.

«Я также убежден, что бенефициарами этого мира являются не только Армения и Азербайджан, но и Грузия, Турция и Иран, Поэтому правительство Армении продолжит прилагать усилия для достижения мира», — заявил он.

Пашинян добавил, что ценит вклад Тбилиси в обеспечение международной и региональной стабильности в регионе.

16 сентября Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали 80% текста мирного соглашения, армянская сторона предлагает подписать его и восстановить дипломатические отношения.

Обсуждение будущего мирного договора при посредничестве России, США и ЕС началось в 2022 году. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что республика готова признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

Ранее в Армении начали собирать подписи по вопросу вступления в ЕС.

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