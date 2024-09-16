Стало известно, из-за чего отложено формирование новой Еврокомиссии

Председателю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен не удается определиться с составом своего кабинета. Об этом сообщает РИА Новости.

Состав нового кабинета должен был быть представлен к 11 сентября, однако на данный момент сроки перенесены на 17 сентября.

Отмечается, что камнем преткновения стали сложности с утверждением новых еврокомиссаров. Фон дер Ляйен запросила от каждого лидера стран ЕС по две кандидатуры для утверждения — мужчину и женщину. Отмечается, что многие страны ЕС восприняли в штыки это пожелание председателя ЕК.

«Попросила каждого европейского лидера назвать двух кандидатов. И получила в ответ жесты со средним пальцем», — рассказал один из европейских чиновников.

16 сентября стало известно, что европейский комиссар по внутреннему рынку и услугам, представляющий Францию, Тьерри Бретон подал в отставку с поста исполнительного органа блока. Бретон опубликовал информацию о том, что Урсула фон дер Ляйен некоторое время назад попросила Париж ​​отозвать его кандидатуру на пост сенатора ЕК в пользу другого кандидата. Он отметил, что это «еще одно свидетельство сомнительного управления».

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