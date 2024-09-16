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В Еврокомиссии прокомментировали скандальную отставку комиссара Бретона

В ЕК заявили, что дер Ляйен приняла к сведению слова Бретона и приняла отставку

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Global Look Press

Пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Арианна Подеста заявила, что Урсула фон дер Ляйен приняла отставку и ознакомилась с заявлением комиссара по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретона, который указал на ее «сомнительное управление» ЕК. Об этом пишет «Европейская правда».

«Президент [ЕК Урсула фон дер Ляйен] приняла к сведению и приняла отставку Тьерри Бретона, поблагодарив его за работу во время пребывания в должности», — сказала представитель ЕК.

Отвечая на вопрос о комментарии Бретона, она отметила, что пресс-служба Еврокомиссии не комментировала и не будет комментировать вопросы, связанные с формированием будущего состава ЕК.

До этого европейский комиссар по внутреннему рынку и услугам, представляющий Францию, Тьерри Бретон подал в отставку с поста исполнительного органа блока. Бретон опубликовал информацию о том, что председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен некоторое время назад попросила Париж отозвать его кандидатуру на пост сенатора ЕК в пользу другого кандидата.

Он отметил, что это «еще одно свидетельство сомнительного управления».

Ранее Бретон заявил, что не знает, когда помощь Украине начнет приносить пользу на поле боя.

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