Президент Лаоса примет участие в саммите БРИКС в Казани

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит планирует принять участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

«Президент Лаоса в мае был на мероприятиях, связанных с празднованием победы в Великой Отечественной войне, собирается приехать на саммит БРИКС», — заявила директор третьего департамента Азии МИД России Людмила Воробьева.

2 сентября стало известно, что Турция официально направила заявку на вступление в БРИКС. Источники Bloomberg уточнили, что республика приняла решение вступить в организацию несколько месяцев назад после неудачных переговоров о присоединении к ЕС, кандидатом в который страна является с 1999 года.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Ранее еще одна страна заинтересовалась БРИКС.