Песков оценил призыв Киева к ООН направить представителей в Курскую область

Приглашение посетить Курскую область, которое украинские власти направили представителям ООН, является «чистого рода провокацией». Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Мы рассчитываем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. <...> Мы рассчитываем на трезвую оценку подобных провокационных заявлений», — отметил представитель президента РФ.

16 сентября агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу сообщило, что руководство страны обратилось к ООН и Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области». По информации журналистов, глава внешнеполитического ведомства рассказал об этом в ходе недавнего визита в Сумскую область.

Как сказал чиновник, Киев готов содействовать работе упомянутых организаций в российском приграничье и «доказать им свою приверженность международному гуманитарному праву». Сибига добавил, что во время вторжения в регион РФ украинские солдаты якобы оказывают местным жителям помощь гуманитарного характера и организуют для них безопасный проезд.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал освобождение Курской области «священным долгом» армии страны.