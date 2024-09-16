Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков оценил призыв Киева к ООН направить представителей в Курскую область

Песков назвал провокацией призыв Киева к представителям ООН приехать под Курск

close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Приглашение посетить Курскую область, которое украинские власти направили представителям ООН, является «чистого рода провокацией». Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Мы рассчитываем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. <...> Мы рассчитываем на трезвую оценку подобных провокационных заявлений», — отметил представитель президента РФ.

16 сентября агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу сообщило, что руководство страны обратилось к ООН и Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области». По информации журналистов, глава внешнеполитического ведомства рассказал об этом в ходе недавнего визита в Сумскую область.

Как сказал чиновник, Киев готов содействовать работе упомянутых организаций в российском приграничье и «доказать им свою приверженность международному гуманитарному праву». Сибига добавил, что во время вторжения в регион РФ украинские солдаты якобы оказывают местным жителям помощь гуманитарного характера и организуют для них безопасный проезд.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал освобождение Курской области «священным долгом» армии страны.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами