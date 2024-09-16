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В СВР заявили, что Украина готовит инсценировку российского удара по детсаду

СВР заявила, что Украина готовит инсценировку ракетного удара РФ по детсаду

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Mikhail Metzel/AP

В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Украина готовит инсценировку российского ракетного удара по больнице или детскому саду на подконтрольной территории. Об этом сообщает ТАСС.

По данным СВР, руководство спецслужб и военное командование Украины «с подачи кураторов из США» прорабатывают «сценарий очередной бесчеловечной провокации».

«Предполагается инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории — больнице или детсаду», — говорится в сообщении.

После этого планируется широкое освещение этой трагедии в международных СМИ, отметили в службе.

Развитие конфликта на Украине, считают в СВР, показывает, что Украина и ее союзники «отказываются учиться на своих ошибках» и после череды провокаций «мало кто в мире верит в коварство Москвы и невинность Киева».

В августе в СВР заявили, что операция ВСУ в Курской области готовилась с участием США, Британии и Польши.

Ранее в МИД заявили, что США готовятся пойти на новые уступки Зеленскому.

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