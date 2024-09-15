Трамп подтвердил стрельбу рядом с его площадкой для гольфа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп подтвердил, что рядом с ним стреляли, и заявил, что он не сдастся, несмотря на возможную вторую попытку покушения. Слова политика передает CNN.

До этого стало известно, кто открыл стрельбу рядом с Трампом.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на выборы идет бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку».